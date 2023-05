Mouse wireless ergonomico, piccolo, TRUST: il silenzio a soli 8€

24 Maggio 2023 – 19:45

Il mouse wireless di Trust è quello che ti serve: ambidestro, compatto e super silenzioso per poterlo utilizzare in ogni dove.

Fonte: Punto Informatico