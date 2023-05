Google Product Studio crea immagini IA dei prodotti

24 Maggio 2023 – 13:45

Product Studio è un tool che permette di creare nuove immagini dei prodotti in Merchant Center Next, sfruttando l’intelligenza artificiale generativa.

