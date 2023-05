Aruba Fibra PROMO: continua a 17,69 euro al mese

24 Maggio 2023 – 1:45

La nuova Aruba Fibra è ora disponibile fino al giorno 13 Giugno 2023. Il canone richiesto ogni mese è pari a soli 17,69 euro con prezzo bloccato per ben 6 mesi. Scopri come richiedere l’attivazione dell’offerta in del nuovo provider italiano che non ha costi iniziali da dover sostenere. Aruba Fibra PROMO: SUPER PREZZO e […]

Fonte: Punto Informatico