AMD annuncia Ryzen e Athlon 7020C per Chromebook

24 May 2023 – 13:06

I processori AMD Ryzen e Athlon delle serie 7020C sono basati sull’architettura Zen 2 a 6 nanometri e verranno integrati nei futuri Chromebook.

Fonte: Punto Informatico