WD_BLACK P10 da 5TB: l’HDD per il gaming a un prezzo BASSISSIMO

23 Maggio 2023 – 1:45

WD_BLACK P10 Game Drive offre alla vostra console o al vostro PC tutti gli strumenti per migliorare le prestazioni. Ecco l’offerta di Amazon!

The post WD_BLACK P10 da 5TB: l’HDD per il gaming a un prezzo BASSISSIMO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico