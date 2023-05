Realtà virtuale, e se potessimo cambiare la storia dei grandi processi?

23 Maggio 2023 – 9:20

Ci prova l’università Bicocca con la realtà virtuale, creando classi in cui gli studenti di giurisprudenza si confrontano con processi, storici da quello a Milošević fino a quello in Cisgiordania, passando per quelli sullo hate speech negli Stati Uniti

Fonte: Wired