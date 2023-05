Protezione dei minori: crittografia E2E a rischio?

23 May 2023 – 9:53

Tra i paesi favorevoli alla scansione dei contenuti cifrati c’è la Spagna che vuole addirittura impedire l’uso della crittografia end-to-end.

