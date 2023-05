Edge: Microsoft aumenta il limite gratuito della VPN a 5 GB

23 Maggio 2023 – 13:45

Nelle ultime Canary di Edge Microsoft ha aumentato il limite massimo del consumo dati della VPN gratuita Secure Network, adesso è di 5 GB.

Fonte: Punto Informatico