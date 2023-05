Con SelfyConto hai in regalo 100 euro di Buono Amazon: apri il conto ora

23 May 2023 – 9:52

100 euro di Buono Amazon se accrediti lo stipendio: è questa la straordinaria offerta di Banca Mediolanum per il suo conto SelfyConto.

The post Con SelfyConto hai in regalo 100 euro di Buono Amazon: apri il conto ora appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico