Apple: accordo con Broadcom per componenti 5G

23 May 2023 – 16:32

Apple ha sottoscritto un accordo multimiliardario per la progettazione e realizzazione di componenti 5G nelle fabbriche di Broadcom negli Stati Uniti.

