Windows 11: le unità SATA vengono rilevate come rimovibili

22 May 2023 – 13:00

Microsoft informa che anche Windows 11 è affetto dal bug che rileva le unità SATA come dispositivi removibili e propone una soluzione.

