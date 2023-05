WhatsApp: modifica messaggi inviati entro 15 minuti

22 May 2023 – 19:13

WhatsApp permette di modificare un messaggio entro 15 minuti dall’invio, evitando quindi la cancellazione completa e la riscrittura.

The post WhatsApp: modifica messaggi inviati entro 15 minuti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico