Router ASUS offline per 48 ore, problema risolto

22 May 2023 – 10:37

Dopo circa 48 ore, ASUS ha risolto il problema che impediva l’accesso ad Internet a causa di un file corrotto relativo alla funzionalità AiProtection.

The post Router ASUS offline per 48 ore, problema risolto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico