Monopattini in sharing: stanno funzionando in Italia?

22 Maggio 2023 – 9:20

Noleggi in crescita, incidenti in calo, sempre più città che li scelgono. I monopattini sono entrati nella vita quotidiana di chi si muove per lavoro o per piacere. Ma non tutti i problemi sono risolti

Fonte: Wired