Missione Ax-2: quattro privati in volo verso la ISS (live)

22 Maggio 2023 – 16:45

Partita dal Kennedy Space Center la missione Ax-2 di Axiom Space che porterà quattro astronauti privati sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Fonte: Punto Informatico