Meta: multa da 1,2 miliardi per scambio dati UE-USA

22 May 2023 – 12:46

Meta ha ricevuto una multa di 1,2 miliardi di euro per aver trasferito i dati degli utenti europei negli USA, violando il GDPR e la sentenza della CGUE.

