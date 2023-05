Il gemello cattivo di ChatGPT: fatti minacciare da BratGPT

22 May 2023 – 16:01

Si chiama BratGPT ed è il gemello cattivo di ChatGPT che vuol spazzar via il genere umano: ti va di fare quattro chiacchiere con il chatbot?

The post Il gemello cattivo di ChatGPT: fatti minacciare da BratGPT appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico