HP blocca le stampanti OfficeJet con un aggiornamento

22 Maggio 2023 – 19:45

HP ha distribuito un firmware che ha bloccato alcune stampanti OfficeJet, rendendole inutilizzabili (sullo schermo viene mostrato l’errore 83C0000B).

