In Killers of the Flower Moon, De Niro è il Padrino, anzi, il re

21 Maggio 2023 – 21:20

Il Padrino secondo Scorsese, un gangster movie epico, poetico e violento in cui c’è in gioco la Storia: quella dello sterminio del popolo Osage. Al cinema da ottobre, lo abbiamo visto in anteprima a Cannes

Fonte: Wired