Nest Hub 2: 40€ di SCONTO e consegna GRATIS su Monclick

20 May 2023 – 7:00

Con Nest Hub 2 di Google rendi comoda la tua vita e la tua casa: acquista ora questo smart display con 40€ di sconto e consegna gratuita.

The post Nest Hub 2: 40€ di SCONTO e consegna GRATIS su Monclick appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico