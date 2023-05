Meta svela un chip per l’intelligenza artificiale

20 Maggio 2023 – 16:45

Meta ha progettato un chip custom che permette di velocizzare l’addestramento dei modelli IA, ridurre la latenza e migliorare l’efficienza energetica.

