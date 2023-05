Formula 1: causa maltempo non si corre a Imola

20 Maggio 2023 – 7:45

Causa maltempo, la sesta tappa di Formula 1 con il GP dell’Emilia Romagna per l’attesa sfida sul circuito di Imola è stata annullata.

