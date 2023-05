Switch OLED (White): il codice nascosto per averla a 273€

19 May 2023 – 12:52

La versione OLED di Nintendo Switch, nella colorazione White, è in vendita a prezzo stracciato su eBay: devi solo inserire questo codice.

The post Switch OLED (White): il codice nascosto per averla a 273€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico