GPT-5: funzionalità e possibile data di lancio

19 Maggio 2023 – 19:46

GPT-5 potrebbe essere lanciato nel 2024, ma prima verrà migliorato l’attuale modello GPT-4, al momento accessibile solo agli abbonati Plus.

The post GPT-5: funzionalità e possibile data di lancio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico