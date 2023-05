Google aggiorna il Vulnerability Reward Program

19 May 2023 – 12:53

Google ha chiesto ai ricercatori di fornire report più dettagliati sulle vulnerabilità, in modo da ricevere un premio aggiuntivo fino a 15.000 dollari.

The post Google aggiorna il Vulnerability Reward Program appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico