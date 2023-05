Commissioni ridotte e zero costi fissi: con il POS di Axerve cambia tutto

19 Maggio 2023 – 19:45

Con l’offerta Axerve è possibile ridurre le commissioni sul POS andando ad azzerare completamente i costi fissi.

The post Commissioni ridotte e zero costi fissi: con il POS di Axerve cambia tutto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico