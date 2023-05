Apple rilascia iOS/iPadOS 16.5 e macOS 13.4

19 May 2023 – 10:44

Apple ha rilasciato iOS/iPadOS 16.5 e macOS 13.4 che includono nuove funzionalità, bug fix e patch di sicurezza (anche per tre vulnerabilità zero-day).

The post Apple rilascia iOS/iPadOS 16.5 e macOS 13.4 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico