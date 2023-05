TikTok: ban in Montana e rimozione dagli store

18 May 2023 – 10:04

A partire dal 1 gennaio 2024, i cittadini del Montana non potranno più accedere a TikTok, la cui app dovrà essere rimossa dagli store di Apple e Google.

