Privacy Sandbox: basta cookie per l’1% degli utenti Chrome

18 Maggio 2023 – 19:45

Da Google, i prossimi step evolutivi dell’iniziativa Privacy Sandbox: prima le API, poi l’addio ai cookie per l’1% degli utenti Chrome.

The post Privacy Sandbox: basta cookie per l’1% degli utenti Chrome appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico