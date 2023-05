Pfas, le acque potabili della Lombardia sono contaminate

18 May 2023 – 14:58

Su 4 mila campioni analizzati il 19% è risultato positivo a queste sostanze chimiche nocive per la salute. I risultati peggiori in provincia di Lodi e di Milano. Secondo l’accusa di Greenpeace, le amministrazioni ne sono a conoscenza da anni ma non hanno avvertito la popolazione

Fonte: Wired