NVIDIA annuncia le nuove GeForce RTX 4060

18 Maggio 2023 – 19:46

NVIDIA ha svelato specifiche e prezzi delle nuove schede video GeForce RTX 4060 e RTX 4060 Ti adatte per giocare alla risoluzione 1080p.

