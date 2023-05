Mortal Kombat 1, arriva il reboot della serie

18 May 2023 – 16:39

Fatality e gore a profusione, come ai bei vecchi tempi: Mortal Kombat 1, il reboot della serie, arriverà a settembre su PC e console.

Fonte: Punto Informatico