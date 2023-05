Ho 100GB: nuova PROMO a soli 6,99€ al mese

18 Maggio 2023 – 1:45

Ho offre la possibilità a chi intende cambiare gestore di richiedere la a meno di 7 euro mensili con 100GB di traffico internet su rete Vodafone. La velocità è sempre limitata a 30 Mbps in upload e download. Ho 100GB: PROMO BOMBA La tariffa appena uscita offre ben 100 Giga di internet in 4G con velocità di […]

Fonte: Punto Informatico