Guida alla scoperta di Temu: la nuova App gratuita per lo shopping digitale

18 May 2023 – 12:57

Temu è l’App virale del momento arrivata da poco in Italia, permette di fare shopping online su un vasto catalogo, ecco come funziona.

The post Guida alla scoperta di Temu: la nuova App gratuita per lo shopping digitale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico