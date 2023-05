Emilia Romagna, alluvione: cosa sono le casse di espansione dei fiumi

18 May 2023 – 11:56

L’Emilia è l’area con più casse di espansione in Italia, perché storicamente interessata da alluvioni. Al contrario in Romagna non ce ne sono, ma il cambiamento climatico sta cambiando le necessità locali

Fonte: Wired