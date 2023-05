Come vedere Leverkusen-Roma in diretta streaming

18 May 2023 – 16:30

Leverkusen-Roma: 90 minuti (più eventuali supplementari e rigori) per la semifinale di ritorno in Europa League, guardala in streaming, anche gratis.

The post Come vedere Leverkusen-Roma in diretta streaming appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico