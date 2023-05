Una carta di credito, ma collegata al saldo: ottienila gratis con Tot

17 Maggio 2023 – 1:45

La carta aziendale Visa Business di Tot si distingue proprio perché è collegata direttamente al saldo del conto. E addio limiti di spesa.

The post Una carta di credito, ma collegata al saldo: ottienila gratis con Tot appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico