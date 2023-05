Nokia 110, il telefono cellulare per esigenze di base: ti bastano 32€

17 May 2023 – 15:59

Nokia 110 è un cellulare a dir poco vintage: perfetto per telefonate, messaggi, piccole fotografie e persino con Snake preinstallato.

