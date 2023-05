Microsoft annuncia novità IA per Bing, Edge e Skype

17 May 2023 – 13:07

Microsoft ha annunciato diverse novità per le app Bing, Edge, Skype e SwiftKey che sfruttano il suo chatbot basato sul modello IA generativo.

Fonte: Punto Informatico