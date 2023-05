iPhone 15: Apple avvierà la produzione dei display a giugno

17 May 2023 – 10:35

Ross Young riferisce che Apple avvierà la produzione dei display di iPhone 15 a giugno, al fine di evitare problemi di approvvigionamento.

Fonte: Punto Informatico