Instagram: da oggi si possono usare GIF per rispondere a post

17 May 2023 – 10:45

Da oggi Instagram permette di rispondere ai post con commenti sotto forma di GIF: lo conferma l’amministratore delegato Adam Mosseri.

