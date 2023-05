Echo Pop, Echo Show 5 ed Echo Auto: le novità di Amazon

17 May 2023 – 16:00

Una new entry, Echo Pop, e gli upgrade di Echo Show 5 ed Echo Auto: ecco i nuovi dispositivi con Alexa appena presentati da Amazon.

The post Echo Pop, Echo Show 5 ed Echo Auto: le novità di Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico