ChatGPT usato per truffe su Google Play e App Store

17 May 2023 – 13:35

L’uso di ChatGPT per scopi malevoli non è una novità: già dallo scorso aprile diverse realtà nel settore della cybersecurity hanno avvertito il pubblico del potenziale utilizzo del chatbot per rubare dati sensibili con attacchi di phishing. Un’altra frontiera per i cybercriminali consiste però nella realizzazione di app truffaldine che promettono l’accesso a ChatGPT attraverso […]

