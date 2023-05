ASL 1 Abruzzo: online i dati dei pazienti

17 May 2023 – 18:51

Il gruppo Monti ha pubblicato online i dati rubati durante l’attacco ransomware del 3 maggio, tra cui numerose informazioni sensibili dei pazienti.

