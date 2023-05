Spotify spinge sull’IA DJ: quando arriverà in Italia?

16 May 2023 – 13:42

Spotify rende l’IA DJ disponibile in altri Paesi europei, personalizzando ancora di più l’esperienza degli utenti. Quando arriverà in Italia?

The post Spotify spinge sull’IA DJ: quando arriverà in Italia? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico