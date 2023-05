SMS Alias: così AGCOM vuol fermare le truffe

16 May 2023 – 16:12

Con la nuova delibera, AGCOM mette nero su bianco le regole per la gestione degli SMS Alias: l’obiettivo primario è fermare le truffe.

