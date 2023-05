Samsung: al lavoro su una propria IA in stile ChatGPT

16 May 2023 – 13:41

Samsung sta lavorando insieme a Naver per sviluppare una propria IA generativa da usare prima internamente e poi su più larga scala.

The post Samsung: al lavoro su una propria IA in stile ChatGPT appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico