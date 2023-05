Google Bard Demo: Guida Completa e Test

16 May 2023 – 16:21

Oltre al più conosciuto e discusso ChatGPT, nel panorama delle intelligenze artificiali accessibili al pubblico si trova anche Google Bard, l’AI sviluppata dalla casa di Mountain View con lo scopo di primeggiare proprio su ChatGPT e su Bing Chat (già ben avviate e disponibili al pubblico da mesi). Nonostante il progetto sia ancora a uno […]

