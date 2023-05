Da Amazon, il nuovo gioco de Il Signore degli Anelli

16 May 2023 – 10:06

Un nuovo gioco in arrivo per la saga Il Signore degli Anelli, da Amazon Games ed Embracer Group: sarà un MMO basato sull’opera di Tolkien.

