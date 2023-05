Apple annuncia nuove funzionalità di accessibilità

16 May 2023 – 16:06

Apple ha annunciato molte funzionalità che semplificano l’uso di iPhone, iPad e Mac alle persone con disabilità cognitiva, uditiva, visiva e motoria.

The post Apple annuncia nuove funzionalità di accessibilità appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico